Ünlü şarkıcı Gülşen'e dolandırıcılık skandalı.

Gülşen'in tasarımcı Fatma Senem Erdem'den 50 aldığı bin lira değerinde üç adet çantanın parasını vermediği iddiasıyla mahkemelik olmuştu. İfadesinde tasarımcı Fatma Senem Erdem'i tanımadığını söyleyen ünlü şarkıcı bu iddiayı reddetmişti. Dosya takipsizliğe alınınca tasarımcı Erdem, savcılığın kararına itirazda bulundu. Ancak mahkeme, tasarımcının itirazını reddederek davayı tamamen kapatma yoluna gitti.

Kendisinden aldığı çantaları iade etmediğini iddia eden Fatma Senem Erdem, ifadesinde şunları söyledi:

''Gülşen, iade edeceğini söylemesine rağmen çantalarımı geri vermeyerek beni dolandırmıştır. HTS dökümlerinden olay tespit edilebilir. Gülşen'in cezalandırılmasını istiyorum.''

Bu ifadenin üzerine ünlü şarkıcı Gülşen, kendisinden şikayetçi olan şahsı tanımadığını söyledi. Gülşen'in savcılığa verdiği ifadenin akabinde hakkındaki iddiaların soyut olduğu gerekçesiyle dosya takipsizlikle sonuçlandı. Fatma Senem Erdem savcılığın kararına itiraz edince son noktayı İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi koydu. İtirazı değerlendiren mahkeme, Erdem'in itirazını reddederek davaya son noktayı koydu.